【瑞通推介】阿里好倉即市獲利

瑞通認股證牛熊證銷售部：據報華府擬推出1萬億美元基建投資方案刺激經濟，另美國5月份零售銷售上升17.7%刷新紀錄，惟聯儲局主席鮑威爾指美國經濟復甦前景未明朗，遏抑大市升勢。道指隔晚升526點或2%，收報26,289點。

恒指周二收報24,344點，升567點或2.3%，盤中曾漲逾700點至24,534點。港股周三(17日)早段跌約100點，於24,300點以下整固。其好倉(牛證及認購權證)周二淨流出逾6,000萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾4,000萬元，反映投資者預期後市將再度調整。周二其牛證街貨重貨區為收回價23,300至23,399點，而熊證街貨重貨區為收回價25,500至25,599點。

美團點評周二創新高，最高曾見172.5元，收市仍漲7.8%，報172元，上市後市值首破萬億元大關。以今年3月下旬低見的70.1元計，美團在3個月內累升超過100元或1.46倍。股份周三早段續刷新上市高位，高開逾1%後曾反覆回試170元水平，其後迅速回彈至175.9元的新高位置。周二有9.23億元北水淨流入美團，為最多北水淨流入的港股。輪證資金流方面，超過2,000萬元在周二淨流出其好倉，淡倉同日則有逾1,900萬元淨流入。

阿里巴巴三連跌走勢告終，周二曾升破214元，收市維持3%的升幅於213.2元，重越10天線。周三早段再升逾2%，高見218元。有券商發表報告指，據國家統計局數據顯示，內地5月線上零售銷售按年增長22%，較3月和4月有所改善，加上「618購物節」由5月底展開以來，阿里巴巴等主要電商企業宣布各種促銷活動，預計6月份線上消費將迎來創紀錄高峰。另有券商引述阿里巴巴指，3月以來公司中國零售平台核心商業需求復甦步入正軌。周二分別有超過1,400萬和27萬元淨流入阿里好倉和淡倉。

美國擬改禁令允許當地企業與華為商討制訂5G標準，手機設備股受刺激做好。舜宇光學周二飆8.1%收市，報115.7元，一舉重返各移動平均線之上，並結束4連跌走勢。股份周三早段曾回調逾2%，下試113元邊，於114元以下整固。周二有140萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有32萬元淨流入。

小米集團周二受制13元關口阻力，收升3.5%於12.9元，一舉收復10天和20天線。周三早段回調逾2%，跌穿12.6元水平，失10天線。周二分別有7萬和8萬元淨流入其好倉和淡倉。

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