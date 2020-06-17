衍生集團披露非執董協助廉署調查
2020年06月17日 12:18
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衍生集團(06893)公布，香港廉政公署針對非執行董事袁志平進行一項調查。根據董事會(袁除外)通過公共網頁可獲得的資料，他目前正在協助調查。於該公告日期，他並未遭廉政公署控告任何罪行。
就董事會(袁除外)所確信，調查與集團目前業務無關，且因袁僅為一名非執行董事，並不參 與集團的日常管理及營運，董事會有理由相信調查將不會對集團業務及營運產生任何重大不利影響。
經考慮調查仍在進行中，以及袁未遭受任何指控，董事會暫無注意到任何事項，以令其認為袁不再適合擔任非執行董事。為減輕公司股東及公眾的任何疑慮，袁作為非執行董事的職務已自2020年6月16日起暫停，以待調查結果及另行通知為止。
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