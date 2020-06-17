新冠肺炎：日本第三大鋼鐵廠料產量跌至50年低位

日本經濟長期積弱，再加上新冠肺炎疫情衝擊，當地鋼鐵工業正面對極嚴峻的挑戰。財經媒體彭博社報道，日本第三大鋼鐵供應商日本鋼鐵聯盟(Japan Iron and Steel Federation)董事長Eiji Hashimoto預計，今年的產量可能降至8,000萬噸以下，為自1968年以來最低水平，反觀過去一年產量約9,840萬噸。Hashimoto直言：「中國是我們最大的威脅」。

新冠肺炎大流行導致需求下跌，加上海外競爭日益激烈，日本的鋼鐵生產商有近1/3停產。相比之下，有報告顯示，受到刺激政策推動，中國工廠月產量錄得破紀錄的9,230萬噸。目前，中國是世界上最大的鋼鐵生產國，佔全球產量一半以上。

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