【零售寒冬】中國動向去年少賺14% 連特息派2.75分
2020年06月17日 12:24
東網電視更多新聞短片
中國動向(03818)公布，截至今年3月31日止年度，收入18.41億元人民幣(下同)，按年跌14.1%，公司擁有人應佔盈利3.66億元，按年跌14.6%，每股盈利6.25元，派末期息及特別股息每股分別為0.91分及1.84分，合計2.75分。
集團指出，受到新冠肺炎疫情在全球爆發的衝擊，預計將對2020/2021財年上半年(即2020年4至9月)造成一定的影響。但隨着國內疫情的控制和企業有序的復工，長期來看，集團對於中國經濟和中國體育服飾消費的快速增長信心不變，對於集團業績穩定增長的預期不變。依靠集團全體員工和各合作方的緊密協作以及充足的資金支持，集團有信心克服短期困難，實現整體業務的健康穩定發展。
－－－－－
Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！
請即致電：5133 0626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！