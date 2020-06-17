【零售寒冬】中國動向去年少賺14%　連特息派2.75分

集團指出，受到新冠肺炎疫情在全球爆發的衝擊，預計將對2020/2021財年上半年(即2020年4至9月)造成一定的影響。但隨着國內疫情的控制和企業有序的復工，長期來看，集團對於中國經濟和中國體育服飾消費的快速增長信心不變，對於集團業績穩定增長的預期不變。依靠集團全體員工和各合作方的緊密協作以及充足的資金支持，集團有信心克服短期困難，實現整體業務的健康穩定發展。

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