瑞銀料全球股市走出谷底　最不看好市場包括香港

瑞銀財富管理投資總監亞太區投資主管陳敏蘭在電話會議上表示，雖然環球股市由年初至今下跌7%，但全球央行實行寬鬆貨幣及財政政策，加上新冠肺炎疫情開始受控，各國將放寬部分封鎖措施，故預計股市有望於今季走出谷底。

陳氏指，北京近日爆發第二波疫情，但相信內地醫療系統有足夠能力應對，加上正採取針對性措施，故認為中國重啟經濟步伐沒受太大影響。此外，在亞洲市場中，她看好內地、新加坡和印度。她指，疫情帶動線上消費及娛樂等數碼化潮流，不少新經濟及創科企業受惠，內地市場亦是該行重點市場。

至於香港市場，陳氏表示，香港是他們其中一個最不看好的市場，主要由於中美關係緊張及社會動盪持續。她預計MSCI香港指數未來12個月有單位數跌幅。對於「港版國安法」如何影響本港國際金融中心地位，需視乎中國對法例的定義和執法細節、美國及本地對法例實施的反應。若法例落實後是針對叛國、顛覆、恐怖主義和外國勢力等，而基本法和現有制度不變，長遠來說可能有利避免極端的社會動盪。

她續指，中國希望保持香港獨特地位，尤其是實行普通法及資本主義；而美國在本港有約1,300家企業，華府需保障商界在港利益，預計美國不會有大動作。若美國取消香港獨立關稅區地位，由於本港出口至美國貨值亦不高，出口方面影響不大。她指，港匯近日強勢，未有觸發走資情況。

中美關係方面，陳氏認為，距離美國總統大選還有4個多月，認為華府期間對中國態度仍然強硬，惟中美兩國在疫情衝擊下先聚焦保就業和重啟經濟，重啟貿易戰機會不大，並預計第一階段貿易協議仍然生效。

她指，若美國通過《外國公司控股責任法案》導致中概股從美國退市，過程需時三年，而且美國制裁華為會令中國加速科技發展，她預計這些因素的影響屬可控。她又引述調查指，83%在華美企無計劃撤出中國市場。她預計在這些企業未來會繼續在內地的業務，並在其他國家設立營運地。

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