【高盛推介】資金趁低吸納小米認購證
2020年06月17日 13:06
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(中新社圖片)
高盛(亞洲)有限責任公司：小米集團周二(16日)升約3.5%。周三(17日)早段則開市持平後下跌，現跌約3%，表現明顯落後大市。有調查機構早前發表報告，指受新冠肺炎疫情影響下，全球首季智能手機銷售跌20.2%，但小米則逆市升1.4%。
觀察個股認股證資金流向，可見近日資金傾向部署認購證，過去3個交易日共錄得約1,340萬元資金流入。牛熊證方面，則見牛證於周二獲資金轉向部署。
投資者如計劃趁低吸納認購證，貼價的選擇可留意價外幅度約4%，年期約3個月的小米購證(11167)，行使價13.02元，2020年9月23日到期，實際槓桿7倍。
高槓桿的選擇可留意屬行使價12.5至14元間、中年期產品中，槓桿最突出的小米購證(28835)，行使價13.7元，2020年9月23日到期，實際槓桿7.4倍。
價外的選擇則可留意小米購證(21494)，行使價14.2元，2020年8月18日到期，實際槓桿10倍，價外、高槓桿。
投資者如計劃部署牛證，現階段可留意小米牛證(59056)，收回價11.78元，行使價11.38元，換股比率10，槓桿比率10.9倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
高盛其他產品條款：
小米沽證(21953)，行使價11.2元，到期日2020年8月26日，實際槓桿7.6倍。
小米熊證(57555)，收回價13.88元，行使價14.18元，槓桿比率7.3倍。
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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
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