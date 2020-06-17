【高盛推介】資金趁低吸納小米認購證

高盛(亞洲)有限責任公司：小米集團周二(16日)升約3.5%。周三(17日)早段則開市持平後下跌，現跌約3%，表現明顯落後大市。有調查機構早前發表報告，指受新冠肺炎疫情影響下，全球首季智能手機銷售跌20.2%，但小米則逆市升1.4%。

觀察個股認股證資金流向，可見近日資金傾向部署認購證，過去3個交易日共錄得約1,340萬元資金流入。牛熊證方面，則見牛證於周二獲資金轉向部署。

高盛其他產品條款：

免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2020年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資涉及風險，認股權證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。過往表現並不預示未來表現。

本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626