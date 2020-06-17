【全球攬炒】疫情拖累！美國首季銀行業利潤暴跌70%

美國聯邦存款保險公司(FDIC)報告顯示，隨着新冠肺炎疫情大流行打殘美國經濟，美國銀行業第一季利潤銳減近70%。

外電報道，根據FDIC公布的最新季度銀行概況，銀行業利息收入受到擠壓，貸款組合膨脹，並且壞帳撥備增長近3倍──是自2008年金融危機以來表現最差的一個季度。但FDIC董事長Jelena McWilliams卻頗為樂觀，稱該行業儘管受到意外衝擊，但在第一季已成為經濟增長的動力來源。

近年來，該季度報告通常顯示創紀錄的利潤，即使在上一次危機之後要求銀行建立前所未有的資本和流動性水平。數據顯示銀行業的資產回報率從去年同期的1.35%下滑至0.38%。

該行業首季度實現利潤185億美元，是自2010年以來的最低水平。

貸款水平激增，尤其是在大型銀行，主要由於企業借款人尋找現金，並且銀行業的存款按季增加逾1.2萬億美元。McWilliams稱，隨着經濟依靠金融體系，銀行正在站穩陣腳。

McWilliams指出，銀行資本和流動性水平保持強勁，資產質量指標保持穩定，「問題銀行」的數量仍接近歷史低位。

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