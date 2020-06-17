宅經濟概念再炒過！任天堂股價直撲12年新高

外國傳媒報道，任天堂股價飆至兩年新高，且逼近12年高位，反映市場擔憂第二波新冠肺炎疫情可能升溫，令「宅經濟」再次受惠。

任天堂的遊戲主機Switch是全球各地實施封鎖措施期間，最熱賣的產品之一。Asunaro Investment投資公司分析師Katsuyuki Fujii表示，任天堂股票過去兩個月陷入整理，因經濟重啟與日本解除緊急狀態，讓「宅經濟」概念降溫。然而，隨着第二波疫情疑慮提升，人們再度炒起概念。

摩通相信，疫情已拓展任天堂Switch平台的獲利機會，遠不只一次過的特殊需求，利好因素包括可能推出新的Switch機款、讓現有機款降價，以及與騰訊進一步結盟等。

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