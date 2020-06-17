中美科技戰：美將中國部分學術機構列入「黑名單」

外國傳媒報道，中美衝突未見降溫，美國將中國的部分學術機構列入「科技公司黑名單」，凸顯科技戰進入新階段。

報道指出，在美國政府將華為、海康威視和人臉辨識系統公司商湯科技列入出口管制實體清單，長期限制取得美國技術之際，這份名單的管制對象進一步擴至中國的學術機構，當中包括有「中國麻省理工學院」之稱的哈爾濱工業大學(HIT)和哈爾濱工程大學(HEU)。

HIT和HEU這兩所大學無法再取得美國的設備或軟體，除非取得美國政府許可。中國近幾年雖努力尋找美國以外的供應商和擁抱開源軟體，但專家認為，缺乏美國的研發工具，對他們的工作將是一大阻礙。

有曾在HIT航天學院工作的研究人員指出，要找到美國以外的替代技術幾乎是不可能。

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