中美科技戰：傳華為延後生產新款Mate智能手機

外國傳媒引述消息報道，華為已通知部分供應商延後量產旗艦智能手機的新機，主要是考量到美國打壓，可能會打斷供應鏈。相關產品的延後時間至少一至兩個月。

報道指出，華為要求供應商中止一些Mate系列最新手機的零組件生產，也削減了未來幾季的零件訂單，因在美方增強對華為的出口管制後，華為需要評估其對手機事業部門的衝擊。

華為Mate系列新機通常在下半年推出。華為作為全球第二大智能手機製造商，會在最先進的處理器內，使用自家海思半導體設計的晶片。不過，上月美國政府進一步限制華為取得美國相關技術，增加了海思能否供應處理器、數據晶片、AI增強晶片等重要零組件的不確定性。

原本這個月準備開始生產Mate和華為Honor品牌手機零件的一位供應商主管表示，華為因應美國新禁令，正忙於確認聯發科或高通的其他行動通訊開發平台是否合用，這些確認工作可能導致手機需要重新設計機械零件，需要一點時間。因此，他被通知暫時不要開始生產，靜候通知。

亦有一些零件供應商透露，華為要求的削單幅度最多達20%，因其上半年已大量累積貨存。

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