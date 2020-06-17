美股警號？股市淡友也轉軚：與聯儲局唱對台愚蠢

外國傳媒報道，市場研究老手、2018年5月警告聯儲局會「加錯息」、2019年6月再估計聯儲局會瘋狂劈息，結果言中，之後在5月初預警股市僅「大熊反彈」的Bianco Research主席James Bianco，如今決定轉向！他改口支持美國會在今年底前創新高，原因亦是聯儲局。

他周二(16日)表示，當局採取了前所未見的行動來支持市場，因此美股注定要上漲，不能排除年底前再創新高。

回看他早於3月初就開始「揸重現金」，即使股市由3月下旬低位反彈，也依舊睇淡，直到聯儲局近期接二連三大舉救市才「投降」。

他認為，聯備局宣布開始購買個別公司債，讓市場動力持續，有效地創造了環境，即使是散戶或短炒客都相信，就算經濟衰退且疫情有再爆發風險，都不會遭遇損失。因此，Bianco認為，對抗聯儲局放水是愚蠢的。

雖然他承認經濟基本因素仍存在問題，股市被高估，但只要資金不斷湧入，就會被推高。他透露在6月初開始重返市場，惟不會進取，因疫情仍有可能出現第二波感染，經濟復甦進度可能不如預期，更擔心聯儲局有可能改變主意。

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