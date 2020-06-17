調查：香港投資者信任金融服務業比率增至52%

全球投資管理專業人員協會CFA協會調查報告發現，49%亞太區投資者信任金融服務業，其中87%印度個人投資者表示信任金融服務業，在受訪市場中高踞榜首，澳洲則排榜尾，只有24%受訪者表示信任該行業。

與2018年相比，香港的投資者對金融服務業的信任度增加17個百分點至52%，新加坡則跌最多，降幅11個百分點至36%。對於社會上有聲音批評，社會衝突影響投資活動。CFA協會亞太區董事總經理連伯樂(Nick Pollard)不認為社會衝突令投資行業缺乏信任，而報告亦顯示期內投資信心上升，相信與香港監管環境改善、科技技術使用及透明度增加所帶動。

至於「港版國安法」方面，連伯樂表示，調查在條例公布前進行，未能評論相關影響。

超過七成亞太區投資者指他們重視資訊，例如收費透明度及簡單易明的投資報告，亦較喜歡與擁有業內專業資格的投資專業人士合作。六成以上受訪者表示增加科技應用會令他們較信任所聘用的投資顧問。亞太區投資者也希望能對自己的投資有更大控制權，超過八成投資者表示對環境、社會及管治(ESG)有關的投資甚感興趣。

連伯樂指出，在市況動盪的時期，有人能實現所定下的投資目標，有人則不能。因為恐懼和驚慌往往無法令人作出明智的投資決策。面對重重挑戰的時候，投資者對投資管理行業的信任便變得前所未有地重要。

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