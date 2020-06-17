港版國安法：大和料美不會破壞聯匯制度 但或對港採取制裁

美國稱將推出措施終止香港的特殊地位，以反制內地通過「港版國安法」，大和研究報告認為，美國不太可能會破壞聯繫匯率制度，但或對香港採取制裁行動，對企業、銀行及金融機構帶來影響。

報告指出，美國國會及特朗普政府似乎正在研究可間接但顯著影響資金流及港元聯繫匯率的制裁措施。相關措施亦有機會是更廣泛的金融或匯率戰。

市場擔心聯匯制度將受衝擊，大和指出，香港金管局擁4,420億美元外匯儲備，而在互換協議下亦可自人行儲備中獲取額外570億美元。金管局亦有1.2萬億港元的流動性緩衝，只要資金外流規模不多於1,530億美元，任何針對聯匯、港元流動性及利率的壓力均可受控。另外，美國聯儲局偏向鴿派，有助香港銀行同業拆息維持溢價，並吸引資本流入。

大和相信，金管局於任何情況下亦會捍衛聯匯，但質疑若果資本外流規模超過1,530億美元、制裁、市場信心、資金流、利率、人民幣及美元債違約等多項因素同時受壓，屆時香港銀行、企業及個人能否應對衝擊。

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