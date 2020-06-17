香港電訊發聲明指《壹週刊》報道嚴重失實
2020年06月17日 15:21
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香港電訊(06823)嚴正聲明，指《壹週刊》6月17日刊登有關香港電訊旗下國際業務PCCW Global的報道內容嚴重失實，集團就此已經啟動法律程序向有關人士追究責任。
《壹週刊》當日刊登了題為《李澤楷78億賣「情報生意」忌做中美夾心人》的報道。
據PCCW Global的官網資料，該公司為跨國企業及通信服務供應商提供語音及數據解決方案，另有參與興建海底電纜。
彭博社本月初已引述知情人士指，香港電訊考慮出售PCCW Global，估值或高達10億美元(約78億港元)，預計可吸引其他電訊公司或私募基金接手。香港電訊當時回應報道時表示，不評論市場傳聞，但強調PCCW Global是香港電訊業務重要一環。
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