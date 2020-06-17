騰訊擴大遊戲未成年人保護措施
2020年06月17日 15:27
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騰訊控股(00700)宣布進一步升級未成年人保護措施，將在遊戲對已實名的未成年人「限玩、限充、宵禁」的基礎上，專門針對「孩子冒用家長身份信息繞過監管」的問題，擴大人臉識別技術應用範圍，對疑似未成年的用戶進行甄別，於遊戲登錄和支付環節進行人臉識別驗證。
遊戲登錄環節是指對疑似由未成年人操作的成年人帳號（如子女用家長帳號），在其登錄游戲時即要求進行人臉識別驗證，與公安權威平台數據比對。被拒絕或未通過驗證的用戶，將被納入未成年防沉迷監管，平日每天限玩1.5小時，法定節假日每天限玩3小時，夜晚10時至翌日上午8時無法登入。
這項舉措此前已在《王者榮耀》及《和平精英》中試點，近期已覆蓋騰訊旗下的絕大多數手遊，之後會在全部產品中生效。
而在消費支付環節，則是當疑似由未成年人操作的成年人帳號一個月增值大於400元人民幣時，或用戶出現異常充值行為（如短時間增值金額激增等）時，即會被要求進行人臉識別驗證。被拒絕或未通過驗證的用戶，則無法繼續充值。此措施將陸續覆蓋騰訊遊戲運營的所有手遊產品。
騰訊表示將在繼續積極響應主管部門有關要求的基礎上，持續主動探索更多創新的保護措施，不計成本、不遺餘力地向前推進未成年人保護工作。
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