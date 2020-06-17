新盤動向：駿嶺薈短期內推分層單位招標出售

建滔集團執行董事張家成表示，旗下沙田九肚駿嶺薈短期內會有新部署，分層戶會以招標形式發售，參考同區售價。他續稱，項目5,000方呎以上的洋房受市場歡迎，買家不少來自大埔的用家。他認為，市場對豪宅需求強勁，對香港樓市有信心。

建滔集團營銷總監張祖兒表示，駿嶺薈累售27幢洋房，套現金額約35億港元，其中一間洋房的成交價更創下新界洋房新高價，正進行交樓程序。

張家成指出，過去多年集團主要在內地銷售樓盤，累售2.5萬伙，具一定規模，未來將回流香港，增加香港項目發展，包括競投官地或其他方法。他認為，上半年香港樓市受疫情影響，但若市場開始解封，料會有改善。

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