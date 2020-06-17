買內銀股注意！傳內地冀銀行「讓出盈利」保經濟

財經媒體彭博報道，為挽救受疫情衝擊的實體經濟，中國金融監管部門據悉正引導商業銀行適當「讓利」。

消息人士透露，監管部門擬敦促中資銀行今年淨利潤增速保持個位數增長，鼓勵銀行壓縮利潤發放貸款，進一步向實體經濟讓利。其中兩名消息人士稱，監管部門也將鼓勵銀行通過繼續坐實資產質量、充分計提撥備等方式保持利潤的合理增長，地方銀保監局已經開始和部分銀行溝通。

中國的國有大型銀行在今年首季仍實現了利潤增長，不過增速放緩，不良貸款則因經濟嚴重滑坡出現小幅攀升，如中國工商銀行首季利潤增長為3%，創2018年底以來最低增速；但仍有部分股份制銀行和區域性銀行錄得不俗增長，包括招商銀行、寧波銀行、光大銀行等在內的機構首季淨利潤增速均達雙位數。

兩位消息人士表示，此次部分中型銀行和城商行所受影響將更為明顯。

據中銀保監會的數據顯示，今年首季中國商業銀行累計實現淨利潤6,001億元人民幣，按年上升5%，增速有所回落；不良貸款率按季增加0.05個百分點至1.91%；從撥備覆蓋率看，首季商業銀行撥備覆蓋率為183.2%，較對上一季底下降2.88個百分點。

央行研究局課題組此前發布的《客觀看待第一季度銀行業利潤增長》指出，隨着實體經濟困難向金融領域傳導的滯後效應逐漸顯現，以及一些政策因素的影響，銀行後期不良貸款處置和資本消耗壓力明顯加大，銀行利潤增速可能下滑，不排除年內出現零增長或負增長的可能。

中國政府工作報告也強調，金融機構與貸款企業共生共榮，鼓勵銀行合理讓利。為保市場主體，一定要讓中小微企業貸款可獲得性明顯提高，一定要讓綜合融資成本明顯下降。

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