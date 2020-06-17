調查指香港打工仔退休儲蓄領先　原來係因...

富達國際於去年底起調查全球6個國家或地區的在職人士退休準備度，包括英國、德國、日本、香港、加拿大及美國。調查發現，香港在職人士的儲蓄率是19%，遠高於其餘5個國家，主要由於外國的退休保障制度較香港完善，居民不需要為退休準備太多。

調查發現，就香港而言，整體在職人士預期退休年齡及退休準備度中位數分別為63歲及75分，惟各年齡階層的退休準備度大有不同。

以50後人士而言，雖然儲蓄率中位數達20%，惟退休準備度中位數卻是各年齡階層中最低，分數為57分，主要由於這批人士離退休時間較短，投資策略不能過於進取，及投資複息效應較小。

至於80後人士退休準備度中位數為最高，分數為89分，主要由於他們離退休時間較長，投資複息效應較大；加上強積金推出後，人們對退休後所需的意識提高。

富達國際香港業務總監陸劍平認為，本港受訪者對退休準備度警覺性相對其他地區相對不足。其中退休準備度低於65分，屬「極度需要改善」級別的人士佔整體約37%，惟當中僅9%受訪者認為自己的退休準備度有待改善。

陸氏建議年輕在職人士應善用時間優勢，提升儲蓄率、投資進取資產及建立多元化的投資組合；臨近退休的50及60後人士應考慮延後退休年齡至65歲、退休後兼職工作，以增加儲蓄。

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