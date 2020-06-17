【市後重點睇】港匯續強　道期升163點

美匯指數企96.91，離岸人民幣(CNH)報7.0829，港匯續強，報7.7501，歐元報1.1272，英鎊處1.2558。金價企1,724美元。布油處41.06美元，紐油報38.29美元。道指期貨升163點。

●市後關注點

-20:30 美國5月新屋動工；美國5月建築批核

●恒生指數全日收報24,481點，升137點或0.56%，連升兩日。國企指數收報9,909點，升42點或0.43%，主板成交1,042億港元。美團點評曾創175.9元歷史新高，收報172.4元。

●新股京東周四(18日)掛牌，暗盤早段炒高半成。

●A股快報：滬綜指倒升4點，外資淨賣出27億人民幣。

●亞洲股市：日股收跌126點，韓澳股報升。

●【全球攬炒】

-疫情拖累！美國首季銀行業利潤暴跌70%。

-IMF警告全球經濟惡化將超預期。

-希爾頓酒店計劃全球裁員2,100人。

●瑞銀料全球股市走出谷底，最不看好市場包括香港。

●傳滙豐恢復大規模裁員計劃，中期狂炒3.5萬人。

●新冠肺炎：日本第三大鋼鐵廠料產量跌至50年低位。

●慶祝上市20周年，香港交易所慈善基金正式啟動。

●周星馳抵押普樂道12號屋，代理：洋房市值逾10億冇放售。

●內地「同志交友平台」Blued申請在納斯達克上市。

●【全球經貿戰】大摩續與特朗普唱反調，籲增持內地A股。

●【亂世買金】

-首五月黃金ETF吸金2628億，破4年前紀錄。

-德銀將金價預測上調至每安士2,000美元。

●IATA警告航空業寒冬！受訪者短期想搭飛機比例跌至45%。

●新加坡5月出口升轉跌，按年下挫4.5%。

●調查：香港投資者信任金融服務業比率增至52%。

●調查指香港打工仔退休儲蓄領先，原來係因...

●香港電訊發聲明指《壹週刊》報道嚴重失實。

●新盤動向：

-SEA TO SKY將於24小時內公布開價。

-駿嶺薈短期內推分層單位招標出售。

-【多相】駿嶺薈開放兩個示範單位，逾三千呎洋房設私人升降機。

-【多圖】駿嶺薈會所率先睇。

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