新盤動向：KOKO HILLS料月內批預售　隨即啟動推盤

發展商積極籌備開盤。會德豐地產常務董事黃光耀表示，旗下茶果嶺KOKO HILLS自5月21日公布命名以來，已接獲超過2,000個查詢，不少來自同區麗港城及滙景花園，部分則屬港島東太古城及杏花邨等居民。

他透露，項目希望6月內獲批預售文件，隨即啟動推盤部署，正與銀行商討樓按安排。樓盤提供413伙，一房戶實用面積由約345方呎起，三房戶面積約650至800方呎，最大1,300多方呎。而今年以來集團已售620伙，套現逾60億元，主要來自將軍澳日出康城項目。他又認為，禁聚令放寬可刺激消費，稍後失業率可望回落。

香港置業行政總裁李志成稱，今日率先於滙景廣場開設首間KOKO HILLS專門店，料樓盤稍後開售銷情將理想。

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