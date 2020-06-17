【成敗也疫情】標普：倘下半年賣樓遇阻　內房恐缺水

內地疫情有死灰復燃迹象，國際評級機構標普企業評級組董事陳令華表示，據其作出的敏感性分析，倘房企的合同銷售能於今年下半年恢復正常，大部分房企將無流動性問題，尤其是銷售於4月起逐步恢復，大型開發商在5月更錄得按年增長。

然而，若果內地疫情出現更嚴重的爆發，將對銷售造成更大影響，因一般房企的銷售主要集中在下半年，實力較弱的開發商將面臨較大流動性衝擊。

企業評級組董事李暢指出，企業信用狀況正遭遇新冠肺炎、融資動盪及油價暴跌「三重打擊」，評級單B或以下的發行人受負面衝擊較大。今年大中華區負面評級行動有所增加，當中19.3%的受評房地產企業遭標普降級。

受疫情衝擊境外融資環境，今年首4個月中國企業境內淨融資額創新高。然而，他指出，企業信用狀況正在弱化，中國企業資本結構持續短期化。年內有44%境內債券融資的發行期限低於1年，逾80%的發行期限低於3年，各行業受評企業的債務期限中位數不到2.5年，將會加劇再融資風險。

企業評級組董事鄒宇軒預計，內房中美元債的違約率將較過去1至2年上升，但上升幅度或有限。他解釋，年初至今出現美元債違約，但部分是交換邀約(Exchange Offer)。再者，融資及銷售方面已見復甦，儘管低評級房企違約風險仍在，但關鍵是當遇到流動性問題時，房企能否及時出售資產度過危機。

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