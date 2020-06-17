全球經貿戰：美國周四凌晨料正式發動新一輪攻勢

財經媒體彭博報道，美國貿易代表萊蒂澤周三(17日)將向美國議員表示，重新談判美國在世界貿易組織(WTO)基本關稅承諾的時刻已經到來。

萊特希澤準備好的演講稿顯示，他將於當地時間下午3點(香港時間周四凌晨3時)開始在華盛頓的參議院財政委員會發表講話。

他說：「當前，過時的關稅決定已不再能反映成員國的政策選擇和經濟狀況。許多大型發達經濟體維持着非常高的約束關稅，遠遠超過了美國徵收的水平，美國必須確保關稅水平能反映當前的經濟現實，能夠保護我們的出口商和工人。」

這意味着今年選舉年的策略可能會幫助白宮加大向歐盟、英國、印度、巴西等，尚未與美國達成自貿協定的國家和地區施壓。

這事態發展也可能衝擊WTO。在貿易保護主義盛行及總幹事Roberto Azevedo於9月離職後可能出現領導人真空之際，WTO正艱難地維持其影響力。

美國總統特朗普及其高級助手，長期以來一直抱怨其他國家可以對某些產品徵收比美國更高的關稅。他們列舉了歐洲乘用車和印度電單車關稅等例子，以此來證明全球貿易規則不利於美國。

據消息人士透露，萊蒂澤的計劃是通過威脅提高美國的關稅上限——即前幾屆政府通過幾十年協商同意的約束稅率(bound rates)，來啟動有關美國在WTO關稅承諾的正式重新談判。彭博曾於2月份報道了這計劃。

目前美國的平均約束稅率為3.4%，在主要已開發國家中屬於最低水平行列，而且十多年來基本未變。相比之下，印度約束稅率的平均水平在51%，巴西在31%。

重新談判美國約束稅率將是對過年25年美國貿易政策的最重大轉變，並將對WTO的其他163個成員國產生深遠影響。

儘管美國總統不能單方面改變美國在WTO的約束稅率，但他確實有權根據關貿總協定的條款觸發對美國關稅的修改。

【英國脫歐談判】

WTO規則允許這類談判，也並不十分罕見。由於英國脫歐，英國和歐盟目前就在重新協商在WTO的承諾。

如果美國遵循WTO慣例，那麼它會通知其他成員國，打算提高其特定的約束稅率，並鼓勵與之有重大貿易利益的國家開始進行談判，以換取貿易讓步。

特朗普政府的策略是，先拿出一項重新協商美國在WTO關稅承諾的提議，設想是WTO其他成員國不會集體同意新的多邊條款。

如果談判失敗，特朗普政府接下來會考慮單方面推進向美國貿易夥伴徵收互惠關稅。

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