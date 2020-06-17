124萬億元商機！高盛：乾淨能源將創造2千萬個職位

外國傳媒報道，高盛表示，由於乾淨能源直到2030年前會有16萬億美元(約124萬億港元)的投資機會，明年全球對再生能源的資本支出，有望首次超過石油和天然氣鑽探。

報道指出，明年再生能源投資額將佔所有能源支出約1/4，較2014年高出15%。高盛表示，部分原因是資金成本差異，碳氫化合物的借款利率已高達20厘，而乾淨能源卻僅3厘。

乾淨能源可能促使基建計劃一年獲得1、2萬億美元的投資額，並創造全球1,500萬至2,000萬個就業機會。與此同時，高成本的化石燃料發展計劃開始出現投資不足的問題，可能會推升石油與天然氣價格，繼而加快能源轉型的步伐。

因此，高盛預計，再生能源明年將成為能源業支出最大的領域，史上首度超越石油和天然氣的上游產業。

高碳排和低碳排的成本不同，代表碳排放的價格理應介於約每噸40至80美元間。然而，實際上全球目前僅有16%的碳排放被定價，使全球平均碳價只有每噸3美元。

高盛表示，未來可能出現兩種不同的投資模式，即資金會湧入風能、太陽能和生質能等成熟科技，而低度發展的碳捕捉和潔淨氫能可能會因較高的碳排放費用而陷入困境。

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