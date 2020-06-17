大摩：全球經濟將「深V」反彈　料中國仍正增長

新冠肺炎疫情肆虐全球，內地更放棄訂立今年經濟增長目標，然而，面對第二波疫情之際，大行摩根士丹利認為，全球經濟將出現「深V」衰退和反彈，中國經濟今年仍實現正增長。

摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強表示，從一些高頻率指數可以看出，發達經濟體經濟在4月底開始觸底，隨後開始出現復甦迹象，全球經濟到明年首季將回升至疫情之前的增速，歐美主要經濟體則需延遲到明年底。

他強調，在當前背景下，中國經濟可能「先進先出」，由於疫情控制較好，中國經濟也將較好地先復甦。目前中國製造業和建築業已回歸到疫情之前的水平。總體上看，中國經濟今年將實現輕微正增長，成為主要經濟體中唯一實現正增長的。

對於可能出現第二波疫情，該行駐香港的亞洲經濟學家陳德儀指出，預料造成的經濟損害也不會像第一波那樣嚴重，因為政策制訂者已經學會如何應對這種情況。

她指出，「雙谷衰退」不是基本情景預測，雖然一些亞洲經濟體自4月底重啟以來，新增病例的上升，但這趨勢仍然相對可控。

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