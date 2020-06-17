特朗普點解釋？美國人近半世紀「最不快樂」

美國總統特朗普經常吹噓自己的經濟成就，自詡是史上最偉大的總統之一。不過，有最新研究報告指出，2020年的美國人正經歷近50年最不快樂時期。

外國傳媒報道，芝加哥大學研究顯示，只有14%的美國成年人表示自己「非常幸福」，遠低於2018年的31%。更重要的是，2018年只有23%受訪者表示，最近幾周經常或有時感到孤獨，但這數據到2020年高達50%。

該研究於5月21日到29日間進行，訪問了2,279名美國成人。根據紀錄，1972年約有29%美國人稱，自己非常幸福。相比之上，目前只有14%。

另外，與過去25年相比，公眾對下一代生活水平的提高不再那麼樂觀。數據顯示，只有42%的人覺得「孩子到他們的年齡時，生活水平會比父母更好」，2018年時該比率為57%，同時低於1994年的45%，當年是首次將項目納入調查。換言之，目前是「最悲觀」時期。

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