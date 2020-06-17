76%企業擬將部分產能遷出中國　出口額恐失近6萬億

外國傳媒報道，疫情大流行已促使更多跨國企業計劃將供應鏈撤出中國。瑞銀對全球企業首席財務官(CFO)所做的調查顯示，在中國擁有製造業務的跨國企業中，有76%希望至少把部分產能遷出中國，可能導致中國出口額損失7,500億美元(約5.85萬億港元)。

共有超過450位企業CFO接受調查，其中有34%表示，他們公司在中國有製造業務。調查亦顯示，並非只有美國企業想將產能遷出中國，85%總部位於北亞的公司，以及60%中國廠商也表示，他們計劃從中國至少遷出部分產能。若將這3部分合計，代表中國每年2.5萬億美元的出口額中，有30%可能會被遷走，總值高達7,500億美元。

瑞銀表示，自2000年代初期以來，中國在全球出口中所佔的比重已升了10個百分點至14%左右，遠高於美國、德國和日本，未來可能出現金額龐大的再平衡狀況。

在接受調查的公司當中，有92%的醫療保健公司和89%的消費必需品公司，已將產能遷出中國或計劃這樣做。與工業(69%)和材料(57%)製造商相比，科技業(80%)和非必需消費品(76%)製造商，更有可能遷出中國。

接受調查的美國公司中有82%表示，他們希望將產能帶回美國，同時還考慮在加拿大(38%)、日本(29%)和墨西哥(23%)設廠。

調查顯示，對北亞和中國企業而言，最希望將產能移到日本，故日本可能是供應鏈轉移的「最大受惠者」，其次是越南和美國。

【全球經貿戰：美國周四凌晨料正式發動新一輪攻勢】

另外，值得留意的是，全球經貿戰即將再有新變化！財經媒體彭博報道，美國貿易代表萊蒂澤周三(17日)將向美國議員表示，重新談判美國在世界貿易組織(WTO)基本關稅承諾的時刻已經到來。

萊蒂澤準備好的演講稿顯示，他將於當地時間下午3點(香港時間周四凌晨3時)開始在華盛頓的參議院財政委員會發表講話。

他說：「當前，過時的關稅決定已不再能反映成員國的政策選擇和經濟狀況。許多大型發達經濟體維持着非常高的約束關稅，遠遠超過了美國徵收的水平，美國必須確保關稅水平能反映當前的經濟現實，能夠保護我們的出口商和工人。」

這意味着今年選舉年的策略可能會幫助白宮加大向歐盟、英國、印度、巴西等，尚未與美國達成自貿協定的國家和地區施壓。

這事態發展也可能衝擊WTO。在貿易保護主義盛行及總幹事Roberto Azevedo於9月離職後可能出現領導人真空之際，WTO正艱難地維持其影響力。

美國總統特朗普及其高級助手，長期以來一直抱怨其他國家可以對某些產品徵收比美國更高的關稅。他們列舉了歐洲乘用車和印度電單車關稅等例子，以此來證明全球貿易規則不利於美國。

據消息人士透露，萊蒂澤的計劃是通過威脅提高美國的關稅上限——即前幾屆政府通過幾十年協商同意的約束稅率(bound rates)，來啟動有關美國在WTO關稅承諾的正式重新談判。彭博曾於2月份報道了這計劃。

目前美國的平均約束稅率為3.4%，在主要已開發國家中屬於最低水平行列，而且十多年來基本未變。相比之下，印度約束稅率的平均水平在51%，巴西在31%。

重新談判美國約束稅率將是對過年25年美國貿易政策的最重大轉變，並將對WTO的其他163個成員國產生深遠影響。

儘管美國總統不能單方面改變美國在WTO的約束稅率，但他確實有權根據關貿總協定的條款觸發對美國關稅的修改。

【英國脫歐談判】

WTO規則允許這類談判，也並不十分罕見。由於英國脫歐，英國和歐盟目前就在重新協商在WTO的承諾。

如果美國遵循WTO慣例，那麼它會通知其他成員國，打算提高其特定的約束稅率，並鼓勵與之有重大貿易利益的國家開始進行談判，以換取貿易讓步。

特朗普政府的策略是，先拿出一項重新協商美國在WTO關稅承諾的提議，設想是WTO其他成員國不會集體同意新的多邊條款。

如果談判失敗，特朗普政府接下來會考慮單方面推進向美國貿易夥伴徵收互惠關稅。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626