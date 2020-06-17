「疫」市勁增！傳抖音母企首季收入達436億

外國媒體報道，紅遍全球的短視頻軟件抖音和TikTok母公司字節跳動，據報首季收入達56億美元(約436億港元)，按年增長超過130%。公司全年收入目標為2,000億元人民幣。

毫無疑問，抖音和TikTok是字節跳動的主要增長來源，大部分收入來自廣告和應用程式內購買。除此之外，字節跳動還不斷擴大其收入來源，包括直播、電商，甚至是搜索及遊戲等的嘗試。

據悉，字節跳動去年實現收入170億美元(約1,326億港元)；淨利潤超過30億美元(約234億港元)。值得一提的是，在今年疫情下，字節跳動短視頻收入上漲趨勢持續。Sensor Tower數據還顯示，抖音及TikTok於2020年4月，在全球App Store和Play Store獲取的金額已經超過7,800萬美元，超越了YouTube的7,600萬美元。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626