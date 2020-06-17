內地23萬億元市場風險增！四川信託未能如期兌付

財經媒體彭博報道，四川信託有限公司未能如期兌付信託產品，進一步表明在中國這個規模3萬億美元(約23.4萬億港元)、為無法獲得常規銀行貸款的公司提供替代融資渠道的市場，風險正在增加。

根據杭州鍋爐集團周二(16日)的交易所公告，總部位於成都、有四川地區政府背景的四川信託，本月未能兌付4,000萬元人民幣款項。

現在面臨違約的資產是信託中的信託(TOT)，即投資於其他信託工具的資產。這種曾快速發展的影子銀行業務，正受到中國經濟放緩及防疫封鎖措施影響的衝擊。該行業今年面臨着數萬億元人民幣的信託產品到期，這些由貸款支持的高收益產品的買家是銀行、機構投資者和富人。

去年違約信託產品達到創紀錄的118隻，這數字估計今年還會上升。中國68家信託公司的最大借款人是房地產開發商、製造企業和地方政府融資平台。

根據中國信託業協會的數據顯示，截至去年底有總值5,770億元人民幣的逾1500隻信託產品被列為高風險，2018年為約870隻。

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