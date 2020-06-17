全球經貿戰：歐盟擬收緊規定　有權否決外國政府購歐企

保護主義在全球蔓延！外國媒體報道，歐盟委員會正商議，如果外國的國企收購歐洲公司時，如可能引起市場扭曲，則可大刀闊斧地禁止。

今年2月德國和法國在一份致歐盟的信中表示，由於歐洲公司正愈來愈多地與獲得「國家大力支持」的參與者競爭，因此兩國政府應修訂有關兼併的準則。在德國和法國提出高層次改革後，該議題將討論至9月。

在新冠肺炎疫情肆虐下，很多歐洲企業正掙扎求存，使到這問題更迫切。

歐盟委員會副主席Margrethe Vestager周三(17日)表示：「我們需要正確的工具來確保外國政府的補貼，不會像我們對國家補貼那樣扭曲歐洲市場。」

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