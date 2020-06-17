樓價UPDATES：天后栢景臺「唔畀睇樓寧減90萬」低市價沽

心急業主平價出貨，天后栢景臺三房單位，原業主不願開門睇樓，寧願減價90萬元，以約2,010萬元低市價沽貨離場。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●天后栢景臺1座中層E室，實用面積949方呎，三房連工人房間隔，望街景，原開價2,100萬元，放盤一星期，減價90萬元或4.3%，區外換樓客「無樓睇」的情況下，斥資約2,010萬元入市，實用呎價21,180元，做價及呎價創同類型單位近一年新低，原業主因疫情關係不開放睇樓，寧願以低市價沽出單位。

●堅尼地城高逸華軒低層E室，實用面積438方呎，兩房間隔，以1,060萬元易手，實用呎價24,201元，原業主於2016年3月以784萬元買入，持貨4年，帳面獲利276萬元，單位升值35%。

●西營盤KENSINGTON HILL低層A室，實用面積865方呎，套三房間隔及工人套房，望樓景，以2,060萬元易手，實用呎價23,815元，原業主於2014年10月以1,794萬元買入單位，持貨6年，帳面獲利266萬元，單位升值近15%。

●北角維峯高層A室，實用面積486方呎，兩房間隔，獲區外換樓客以約1,160萬元承接，實用呎價23,868元，原業主於2014年9月購入上述單位作投資用途，當時作價1,100萬元，持貨近6年沽貨，帳面獲利60萬元，單位期內升值約5%。

●筲箕灣形薈1B座高層B室，實用面積357方呎，一房間隔，開放式廚房，以月租19,000元獲承租，實用呎租約53.2元，業主於2016年11月以約895.8萬元一手購入，租金回報約2.5厘。

●筲箕灣逸瑆6月至錄得5宗租務成交，包括低層C室，實用面積286方呎，為開放式間隔，以月租12,500元成交，實用呎租約43.7元，新租客為韓籍外區客，以2019年2月購入價計，租金回報約2.8厘。

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九龍區

●將軍澳居屋寶明苑寶松閣高層19室，實用面積424方呎，一房兩廳間隔，原開價430萬元，「象徵式」減價2萬元，獲白居二客於未補價第二市場以428萬元承接，實用呎價10,094元。

●將軍澳維景灣畔1座高層A室，實用面積約658方呎，套三房間隔，日前以1,080萬元易手，實用呎價約16,413元，屋苑本月至今累錄約8宗二手買賣，現時約有273個放盤，最低入場價由688萬元起。

●將軍澳清水灣半島8座中低層C室，實用面積約523方呎，兩房間隔，今年5月叫價820萬元放售，日前以790萬元交吉形式沽出，減價30萬元或約4%，實用呎價約15,105元，屋苑6月至今累錄約5宗二手成交個案，平均實用呎價約13,683元。

●紅磡黃埔新邨遠榮樓中層5室，實用面積413方呎，兩房間隔，開價710萬元，議價後降價27萬元，以683萬元成交，實用呎價16,538元，新買家為同區客，考慮片刻即入市自用。

●西南九龍浪澄灣6座低層A室，實用面積約550方呎，兩房間隔，望海景，去年10月初放盤，開價1,200萬元，經議價後減價5萬元或約0.4%，最終以1,195萬元沽出，實用呎價約21,727元。

●長沙灣碧海藍天2座低層B室，實用面積494方呎，兩房間隔，吸引一直搵樓多時用家承接，成交價870萬元，實用呎價約17,611元。

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新界區

●大圍雲頂峰中層戶，實用面積412方呎，一房間隔，放盤3個月，原開價760萬，減價40萬，或減幅5.3%後，以720萬元承接，實用呎價17,476元。

●粉嶺綠悠軒6月錄首宗二手成交，單位為6座中層F室，實用面積約612方呎，套三房間隔，享開揚景，原居於同區兩房單位的買家，議價後以682.5萬元入市，實用呎價約11,152元。

●大埔美新大廈高層D室，實用面積389方呎，兩房間隔，原開價580萬元，放盤5個月，減價80萬元或13.8%，最終獲用家以500萬元承接，實用呎價12,853元。

●元朗YOHO MIDTOWN第2座低層G室，實用面積443方呎，兩房間隔，無樓睇情況下獲買家斥資723.8萬元承接，實用呎價16,339元，上址開價730萬元，最後減價6.2萬元易手。

●屯門景峰花園2座低層G室，實用面積400方呎，兩房一廳間隔，新租客因原居所需進行裝修工程，故需覓4個月的短租盤作暫住之用，考慮到區內可短租的選擇不多，加上願意減價500元，決定以月租12,000元承租，並預繳租約期內的全部租金，實用呎租30元，如以同類型單位銀行估值約399萬作計算，租金回報高率達3.6厘。

●屯門凱德花園1座低層D室，實用面積312方呎，兩房一廳間隔，放盤不足10日，原業主增加議幅，累積減價達20萬，以400萬元售出，實用呎價12,821元。

●屯門居屋龍門居13座低層G室，實用面積592方呎，三房一廳間隔，區內白居二中籤者，獲減價40萬元後，於未補價第二市場以460萬元購入自用，實用呎價7,770元，原業主於2007年以約66.3萬元購入，單位升值近6倍。

●荃灣綠楊新邨D座極高層6室，實用面積約445方呎，兩房間隔，由去年12月底開始放盤，原業主開價710萬元，經議價後減價12萬元或約1.7%，以698萬元沽出，實用呎價約15,685元。

●青衣盈翠半島7座高層D室，實用面積675方呎，套三房間隔，放盤兩星期，原叫價1,400萬元，日前降價至1,300萬元，買賣雙方拉据多日，業主終肯多減50萬元，單位最終以1,250萬元成交，實用呎價18,519元，累減達150萬元或11%。

●房協青衣綠悠雅苑2座中低層A室，實用面積約543方呎，兩房間隔，叫價690萬元，及後減價20萬元或約3%，以未補價第二市場價670萬元沽出，實用呎價約12,339元，現時屋苑有約12個單位放售，當中入場價由560萬元起。

●東涌區6月錄得約42宗二手成交，居屋裕東苑佔4宗，包括A座高層15室，實用面積426方呎，兩房間隔，遠眺海景，開價380萬元，經「白居二」買家議價後，未補價身二市場價以375萬元成交，實用呎價8,803元。

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