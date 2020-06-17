新盤UPDATES：將軍澳有大型樓盤日內開價

發展商爭相推盤搶客，將軍澳再有大型樓盤日內公布開價，料月內好大機會啟動銷售程序，而九龍東亦有全新項目籌備登場，同樣主力針對換樓客源。

●SEA TO SKY將於24小時內公布開價

長實地產投資董事郭子威表示，將軍澳日出康城SEA TO SKY將於24小時內公布開價，稍後開售當日，將於早上安排特定時段，優先發售三、四房大單位，而第2時段則安排日出康城居民揀樓，第3時段才安排其他區域買家揀選尚餘單位。

因應政府放寬禁聚令，該盤周五(19日)起正式開放示範單位，每組不會超過50人睇樓，亦會分隔不同區域分散人流，同時加強清潔安排。

利嘉閣總裁廖偉強指出，禁聚令修訂屬非常利好消息，將會刺激市民消費，料SEA TO SKY銷情理想。

●KOKO HILLS料月內批預售 隨即啟動推盤

會德豐地產常務董事黃光耀表示，旗下茶果嶺KOKO HILLS自5月21日公布命名以來，已接獲超過2,000個查詢，不少來自同區麗港城及滙景花園，部分則屬港島東太古城及杏花邨等居民。

他透露，項目希望6月內獲批預售文件，隨即啟動推盤部署，正與銀行商討樓按安排。樓盤提供413伙，一房戶實用面積由約345方呎起，三房戶面積約650至800方呎，最大1,300多方呎。而今年以來集團已售620伙，套現逾60億元，主要來自將軍澳日出康城項目。他又認為，禁聚令放寬可刺激消費，稍後失業率可望回落。

香港置業行政總裁李志成稱，周三(17日)率先於滙景廣場開設首間KOKO HILLS專門店，料樓盤稍後開售銷情將理想。

●恆大‧珺瓏灣第1期推出售價2%「夏日限時優惠」

屯門恆大‧珺瓏灣第1期，剛推出售價2%「夏日限時優惠」吸客，即日起至7月19日，所有單位買家均可享有該折扣。發展商亦推出全新按揭計劃，首36個月息口為最優惠利率(P)減2.5厘，之後為P加3厘。

●駿嶺薈會所率先睇

●【多相】駿嶺薈開放兩個示範單位 逾三千呎洋房設私人升降機

建滔集團旗下沙田九肚駿嶺薈周三(17日)開放兩個示範單位予傳媒參觀，其中20號洋房，實用面積3,741方呎，採三房三套，並設娛樂室及書房，該洋房樓層與樓層之間相隔4.5米，並設有私人升降機。

另一個示範單位為第2座9樓D室分層戶，屬連裝修示範單位，實用面積1,792方呎，採三房雙套間隔。

●駿嶺薈短期內推分層單位招標出售

建滔集團執行董事張家成表示，旗下沙田九肚駿嶺薈短期內會有新部署，分層戶會以招標形式發售，參考同區售價。他續稱，項目5,000方呎以上的洋房受市場歡迎，買家不少來自大埔的用家。他認為，市場對豪宅需求強勁，對香港樓市有信心。

建滔集團營銷總監張祖兒表示，駿嶺薈累售27伙，套現金額約35億港元，其中一間洋房的成交價更創下新界洋房新高價，正進行交樓程序。

張家成指出，過去多年集團主要在內地銷售樓盤，累售2.5萬伙，具一定規模，未來將回流香港，增加香港項目發展，包括競投官地或其他方法。他認為，上半年香港樓市受疫情影響，但若市場開始解封，料會有改善。

●翰林峰連沽3伙 最高呎價達3.6萬元

●龍譽特色戶逾3068萬元獲承接

●中原向MARINI系列樓盤送平板電腦優惠

中原高級資深營業董事譚桂貞表示，凡於6月19至6月21日期間，經該行購買將軍澳日出康城MARINI、GRAND MARINI及OCEAN MARINI的一手單位，可獲贈平板電腦一部，價值逾5,000元，名額只限首5名，優惠總值逾2.5萬元。

●晉海頂層特色戶逾2112萬元 呎價逾2.1萬

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626