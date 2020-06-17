內地部署引導金融機構向企業合理「讓利」1.5萬億人幣

國務院常務會議周三(17日)召開，部署引導金融機構進一步向企業合理「讓利」，助力穩住經濟基本面，要求加快落實降費政策，為市場主體減低負擔。當中，明確提及推動金融系統，全年向各類企業合理「讓利」1.5萬億元人民幣(下同)。

該會議指，下一步要根據政府工作報告要求，抓緊合理「讓利」這個關鍵，進一步通過引導貸款利率和債券利率下行、發放優惠利率貸款、實施中小微企業貸款延期還本付息、支持發放小微企業無擔保信用貸款、減少銀行收費等一系列政策，推動金融系統向各類企業合理「讓利」。

同時，要綜合運用降準、再貸款等工具，保持市場流動性合理充裕，加大力度解決融資難，緩解企業資金壓力，今年全年人民幣貸款新增及社會融資新增規模均超過去年。為增強金融服務中小微企業能力和動力，需合理補充中小銀行資本金；加大不良貸款核銷處置力度；嚴禁發放貸款時附加不合理條件，切實做到市場主體實際融資成本明顯下降、貸款難度進一步降低。

另外，下一步要緊扣保就業、保民生、保市場主體。通過將降低工商業電價5%、免徵航空公司民航發展基金、進出口貨物港口建設費、減半徵收船舶油污損害賠償基金政策延長至年底，連同上半年降費措施，全年共為企業減負3,100多億元。

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