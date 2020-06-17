中概股Blued赴美上市　惟瑞銀退出承銷團隊

在中資概念股回流之際，亦有中資企業繼續赴美上市之路。中國性別多元文化LGBTQ(Lesbian－Gay－Bisexual－Transgender－Queer)約會應用程式Blued，已向美國證交會(SEC)遞交上市請，計劃在納斯達克上市，股份編號為「BLCT」。

不過，據外電報道，瑞銀在評估市場後，將不再參與是次上市承銷團隊。瑞銀在評估最初投資者的意欲後，不同意公開招股的時間。瑞銀和Blued都拒絕發表評論。惟報道指，沒有迹象顯示該決定與LGBTQ的問題有關。

另外，報道指瑞信早前因不知名原因暫停新股承銷工作，故亦退出Blued的上市團隊。報道又指，鑑於去年對投資者需求和交易規模的擔憂，各大銀行不斷縮減中國公司招股上市的工作，其中又以小型新股尤為明顯。

Blued為北京藍城兄弟文化傳媒旗下的公司，持股37%，為最大股東。該公司早前已獲多輪融資，去年2月完成D輪1億美元融資。

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