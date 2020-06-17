戰亂之苦！敘利亞貨幣變「廢紙」　要用土耳其里拉

外國傳媒報道，敘利亞貨幣「價崩」了，一年內貶值360%，使當地部分地區已經改用土耳其貨幣里拉交易。由於敘利亞貨幣需求減少，將加速變成「廢紙」。

報道引述因戰亂而流離失所的Muhammad Bahjat al-Ei）說：「一名男子今天早上帶着100萬敘利亞貨幣在街上走來走去，試圖把錢換成土耳其里拉，但沒有人要。許多人仍然持有敘利亞貨幣，不知如何脫手，它的幣值眼看還會進一步崩跌。」

據了解，儘管官方匯率是每土耳其里拉兌換不到400敘利亞貨幣，但黑巿已到550敘利亞貨幣。相比之下，2011年3月的匯率約每美元兌47敘利亞貨幣，反映戰亂之可怕。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626