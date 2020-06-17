蘋果公司股價看升40% 因5G iPhone等獲睇好

蘋果公司(Apple Inc.)股價持續獲唱好，花旗周二(16日)上調其目標價至400美元，主要是看好5G版iPhone帶來的換機周期，以及可穿戴產品業務增長，是華爾街「最牛」預測。

Ascent Wealth Partners董事總經理Todd Gordon更樂觀，指Apple股價自2013年以來3次升浪，每次升幅最少130%，一次升浪後會回調約1/3然後展開下一次升浪，觀乎當前升浪僅累升66%，若歷史重演，即未來仍有可觀升幅，亦即可能升上490美元，較周二收市價有近40%上漲空間。他同意花旗的看法，但除了5G技術和可穿戴產品外，他還看好包括串流、遊戲和信用卡業務的前景。

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