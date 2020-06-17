夜市UPDATES：美股早市反覆　港夜期低水123點

樂觀情緒仍充斥市場，惟美股早市走勢反覆，道指一度倒跌，目前報26,309點，升19點或0.08%；標指報3,128點，升3點或0.12%；納指報9,942點，升46點或0.47%。

港股期指夜市目前報24,358點，跌44點，低水123點。

美國聯儲局主席鮑威爾連續第二天在國會發表證詞，前一日他的言論對市場造成震盪。他表示，美國經濟從新冠肺炎危機中復甦的過程將是不確定、不均衡和長期的。

歐洲三大股指上漲，英國富時指數漲0.50%、法國CAC指數漲1.2%、德國DAX指數漲0.69%。

【21:30】憧憬經濟最壞時刻過去，美股開市早段續做好，道指升94點，至26,384點；納指升60點，至9,956點；標指升8點，至3,132點。

蘋果公司(Apple Inc.)股價持續獲唱好，花旗周二上調其目標價至400美元，是華爾街最牛預測。Asent Wealth Partners董事總經理Todd Gordon更為樂觀，指出從歷史升勢來看股價可能升上490美元，較周二收市有近40%上漲空間。Apple股價早段升0.6%至354.26美元新高。

券商Needham給予亞馬遜「買入」的投資評級，指出該公司的媒體資產具「隱性價值」，估值達5,000億美元。亞馬遜股價早段升1%至2,641.39美元。

軟件商甲骨文於截至5月底止第4財季收入按年跌6.3%至104億美元，遜市場預期，期內雲端和內部合約銷售大跌22%至19.6億美元。該公司預期，今季銷售將介乎跌1%至升1%，中位數符合預期。甲骨文股價早段挫2.1%至53.41美元。

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