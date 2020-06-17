近40年首次！Jackson Hole全球央行年會改網上舉行

外國傳媒報道，受疫情影響，近40年來均在美國懷俄明州度假勝地Jackson Hole舉辦的「全球央行年會」，今年首度改在網上視象會議。

被視為「全球最重要貨幣政策會議」的全球央行年會預計在8月27日至28日舉行，主題為「展望未來10年：貨幣政策的啟示」。

回看Jackson Hole全球央行年會見證過許多歷史關鍵時刻。例如1982年已故的聯儲局前主席沃爾克面對千夫所指，一夫當關捍衛抗通脹的高息政策；2005年，時任國際貨幣基金組織(IMF)首席經濟學家Raghuram Rajan表示，金融創新提高全球風險，並精準地預言3年後全球爆發金融危機；2010年、2012年，時任聯儲局主席伯南克藉該場合暗示「放水」，自此之後，使Jackson Hole全球央行年會成為觀察聯儲局貨幣政策的重要風向標。

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