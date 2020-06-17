共和黨尋求取消科企起訴豁免　Twitter跌逾1%

美國共和黨籍參議員霍利(Josh Hawley)發對了對科技公司的最新攻擊。Twitter、Facebook目前分別跌1.24%及0.68%。

據報，他提出法案將允許美國人起訴審查政治言論或對隱藏競爭對手內容的科技公司。長期以來，共和黨人一直指責Facebook和Twitter等的科技平台會審查保守言論。儘管科技公司一再否認這種說法，但批評者卻因數宗事件，指控社交平台錯誤地刪除了言論。

該法案聯同美國司法部和白宮對科技公司進行三路攻擊。美國《通信規範法》第230條允許公司「在一定程度上依法維護自有平台上存在的內容」，同時允許他們進行真誠的內容審核而免被起訴。

Josh Hawley目前要求，除非科技在服務條款中作出承諾，否則將取消對技術公司的第230條豁免權，若公司因違反合同義務而被起訴，每項索賠的罰款為5,000美元。

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