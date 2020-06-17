【新股火熱】京東暗盤價升逾半成　醫療類獲巨額超購

該公司國際配售部分超購約10.35倍；公開發售部分則錄近180倍超額認購，由於超購倍數超過100倍，觸發回撥機制，將公開發售比例增加至12%。另有723份重複申請或疑屬重複申請而失效，4份未兌付申請被識別及遭拒。「一手黨」有約15.44萬人，一手中籤率僅10%，申請40手才穩獲1手。

大戶認購方面，錄得8,055份有效申請，其中16份為「頂頭槌飛」，認購6.65萬‬手，每張涉資7.92億元，獲發176‬手，中籤率僅0.26% 。

京東以226元定價，其暗盤價於耀才證券暗盤交易中心，曾高見240元，升幅達6.19%，最終收報239元，升5.75%，每手50股帳賺650元。在輝立暗盤交易場，京東暗盤價高開4.51%報236.2元，曾高見240元，收報239.4元，漲5.92%，每手帳面獲利670元。

以每張頂頭槌飛為例，假設孖展息率為1.88厘，借九成孖展，不計手續費，涉及借款7.13億元，凍資期為5日，期間利息約18.37萬元。換言之，若計及借貸成本，該大戶在耀才暗盤要賺價蝕息，虧損6.93萬元。

耀才證券行政總裁許繹彬表示， 京東來港第二上市，與一般新股不同，其股價「跟住美股走」。而在新冠疫情陰霾、經濟有下行壓力下，相信新經濟股份有望「跑出」，加上京東作為「重磅股」亦有望獲納入不同指數，認為投資者可將其作為投資組合的一部分，並中長線持有。

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