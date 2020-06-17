經營遇困！傳內地再採取額外措施助華夏人壽

財經媒體彭博引述消息人士透露，中國監管機構正考慮對封閉持股公司華夏人壽保險採取額外措施，幫助這家營運受新冠疫情重創的公司保持穩定。

消息稱，方案包括從國有競爭對手中國人壽派一組管理人員，幫助管理華夏人壽的經營，仍在考慮當中。其中一位消息人士表示，中國銀保監會特別工作小組已對該公司進行數月監督，最終方案尚未確定，仍在討論。

2018年，華夏人壽是按市場佔有率計中國第4大壽險公司，截至去年底資產規模為5,860億元人民幣。自從監管機構整頓高風險產品以來，該公司增長就出現放緩。中天金融收購其最多25%股份的交易自2017年以來就陷入難產。

根據年報，去年該公司利潤下跌68%，截至12月31日償付能力充足率為136%，低於壽險行業截至3月31日241%的平均水平。

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