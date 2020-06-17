【又靠嚇？】德銀猜想下個人間煉獄 「隨時死200萬人」

新冠肺炎疫情未成為過去，惟德銀已未雨綢繆，該行猜想出4個全球大災難，更指有未來10年內至少有1/3的機會發生其中一項。

該行分析師Henry Allen警告，一次致使超過200萬人死亡流感大流行、全球災難性的火山爆發、太陽耀斑或全球戰爭有可能在未來10年發生，如果時間拖長至20年，那麼根據各種研究和風險評估顯示，發生這些災難的機率就有56%。

關於太陽耀斑的可能性很少討論，也許是因上次嚴重的太陽耀斑事件是在1859年，但德意志銀行團隊發現這比一場大規模的全球戰爭更有可能。

Allen表示，當太陽耀斑發生，由於電網中斷，可能會造成重大停電，關鍵基礎設施無法正常運行，這反過來將在整個經濟中產生連鎖反應。如果它影響醫院和醫療，可能會導致死亡。通訊中斷令許多支付系統將無法正常工作，全球定位系統衛星將面臨廣泛的干擾，這將損害所有依賴精確定位服務的個人和行業，尤其是飛機。

據該行的研究，在10年內太陽耀斑發生的可能性是12%，未來40年內發生這種現象的可能性則達40%。雖然德銀未根據他們的研究提出投資策略，但從目前的環境來看，也許買定「電池」是最好的選擇。

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