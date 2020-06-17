美股警號！克魯格曼：散戶瘋了　狂買「垃圾股」

外國傳媒報道，2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯格曼(Paul Krugman)最新在其《紐約時報》專欄撰文表示，近日最令人驚訝的是：投資者大舉買入租車公司Hertz的股票。

Hertz是美國租車公司，由於負債龐大，上月申請破產，準備藉債務重整繼續營運，但意味股票將變得一文不值。事實上，該股在今年2月時每股超過20美元，6月初已跌破1美元。

不過，瘋狂的事發生了！就者散戶突然爭先恐後狂買該股，使股價急飆5倍。Hertz見如此瘋狂，就宣布「抽水」計劃，發行新股集資。別忘記是在已進入破產程序之時「抽水」！

克魯格曼形容，投資者狂買「垃圾股」是疫情下股市瘋狂的頭號鐵證，反映從4月中到美股6月11日(上周四)暴跌之間，市場上更普遍的現象是「投資者奮勇買入財務有問題的股票」，形成禾雀亂飛。

那麼，究竟股市是甚麼回事？克魯格曼分成三幕戲來看：

第一幕：疫情威脅明朗化引爆美股崩潰，這是首階段大跌，只是反映對企業未來獲利的顧慮急增及金融危機山雨欲來。不過，有幸聯儲局迅速行動，盡一切努力放水救市。

於是在3月下旬後進入第二幕：美股大幅反彈。

第三幕：就是現在的股價飆升，不僅抹去之前大部分跌幅，更把納斯達克指數推上歷史新高。

因此，克魯格曼認為，這種漲勢是具備了所有常見的資產泡沫徵兆，直至炒爆為止，此情此景與1990年代科網泡沫很似，只是泡沫脹大的時間大幅縮短。

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