金衛醫療獲溢價兩成提私有化　周四復牌

據公告，註銷價將不會上調，且要約方並無保留有關權利。金衛醫療已發行無利害關係計劃股份約4.82億股，相當於已發行股本的約16.55%，按此計算，註銷相關股份所需現金約4.24億元。Meditech Global於周三(17日)訂立認購協議，內容有關第一及第二批認購事項。自該等認購事項所收取現金所得款項將用於撥付建議所需資金。Meditech Global向各認購人配發合共54股及9,945股新股，總現金代價為54港元及5,500萬美元。完成兩批認購事項後，各認購人於Meditech Global的持股比例將維持不變，將由Bio Garden Inc.、中國盈時控股、亞太醫學科技及Famous Sino Limited分別擁有約67.27%、12.73%、10.91%及9.09%權益。

資料顯示，Meditech Global單一董事為甘源；資深投資者馮捷為中國盈時單一董事；資深投資者顧娜娜為亞太醫學科技單一董事；資深投資者吳廣澤為Famous Sino Limited單一董事。

同日，持有相當於金衛醫療已發行股本的約10.87%的西澤作出承諾。據此，西澤於建議計劃完成後仍將為金衛醫療股東，故西澤被視為與要約方一致行動之人士。

完成建議計劃後，Meditech Global將持有金衛醫療已發行股本的約16.55%，而要約方一致行動人士將持有金衛醫療已發行股本的約83.45%。換言之，金衛醫療全部已發行股本將由要約方及要約方一致行動人士持有。上述建議計劃仍有待法院會議及股東批准等條件達成或獲豁免後，方為生效。