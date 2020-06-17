非佳兆！摩通警告：全球金融市場關聯度20年最高

財經媒體彭博報道，全球各金融市場的關聯度正達到20年以來最高水平，因為眼下除了疫情帶來的經濟影響及聯儲局刺激措施以外，其他都顯得無足輕重。

據摩根大通的分析，包括可轉換債券、大宗商品、新興市場股票在內，30種資產的一年期關聯繫數大幅飆升，令各類投資者的多元化投資策略變得難以成功。

這切都表明，從3月開始由宏觀因素驅動的市場面貌沒有改變。

在新冠病毒拖累企業盈利之際，政策制定者推出了救助方案，宏觀新聞主導交易員的倉位配置，無論是同一資產類別還是各資產之間，證券價格普遍呈現齊上齊落格局。

本周就是一個很好的例子。在聯儲局宣布將開始購買單隻公司債券後，標指隨信貸市場一起躍升，這兩種資產類別之間的關聯性達到2006年以來最高水平。

Thomas Miller Investment首席投資官Abi Oladimeji表示，許多資產都在響應相同的主要驅動因素，那就是流動性，這使得創建真正多元化的投資組合更具挑戰性，因為不同的資產類別突然曝露於相同的風險敞口。

至少美國投資級信貸市場與標指之間的相關系數不再是令人安心的負值，而是在上周達到2006年以來最高水平。

摩根大通指出，在美國國債孳息率處於低位之際，聯儲局可能通過購買信貸產品，而不是購買美國國債來影響金融狀況。信貸息差與股票價格之間的歷史負相關性可能會進一步減弱。

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