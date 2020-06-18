東方日報B1：滙控重啟瘦身　裁員3.5萬人

祈耀年向員工發出內部備忘錄，指集團利潤下降及各經濟評估反映前景艱難，2月推出的重組計劃現時有實行的必要性，表明不能無限期暫停裁員行動，恢復計劃僅「時間問題」，中期目標是將員工人數由23.5萬人減至20萬人，另要求管理層研究下半年削減成本的方法。

備忘錄中亦提及，滙控作出裁員決定時會審慎考慮各地區情況，冀盡量於內部調配員工，故將繼續暫停大部分外部招聘工作。另外，由於不同地區須遵守各自法規，因而集團無法提供獨立、統一的裁員時間表，但承諾所有離職員工均會獲得求職援助。

滙豐發言人證實備忘錄的內容，並補充，香港仍然是集團增長計劃的核心，會繼續投資和發展亞洲業務。重啟裁員的消息刺激滙控股價，周三收升0.8%，報37.7元。美國上市的滙控預託證券(ADR)於當地時間周三早段報36.98元，較港收市價低0.72元。

事實上，滙控新重組計劃今年初才出爐，包括裁員3.5萬人、削減45億美元成本及1,000億美元風險加權資產等，惟隨後因疫情爆發，促使集團三月底叫停裁員。惟上月又傳滙控董事會敦促高層重啟重組，更要求考慮作出更激進的調整，包括加大裁員規模及出售業務等。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑指，受低息環境及經濟低迷困擾，銀行業面對息差收窄以及佣金收入下行壓力，滙控開源無門便要節流，裁員可即時降低營運成本，若重組計劃成功，能提高競爭力，對股東而言是好消息。溫氏對滙控整體前景仍悲觀，認為環球經濟不會出現「V形」反彈，各地避險情緒持續亦利淡貸款需求，對該行業務表現不寄厚望，加上疫情有二次爆發風險，種種不明朗因素將限制股價升幅，投資者不宜沾手。

值得留意，滙控裁員行動或面臨外來阻力，英國工會組織Unite昨明言，將反對滙控的強制裁員計劃，並致力守護相關員工職位，認為自疫情後，該行員工持續提供銀行服務，現時是滙控表達支持的時刻。

除滙控外，年內曾有多間國際大行因疫情而擱置裁員計劃，包括德意志銀行、摩根士丹利、花旗等。其中，德銀上月率先重啟裁員行動，涉1.8萬人。分析指，隨全球經濟動力轉弱，銀行基於現實及成本考慮，恐陸續歸隊炒人。

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