歐股收市上漲　Colruyt急跌逾半成

投資者對經濟復甦前景感樂觀，部分抵銷了中美和中印關係緊張等地緣政局不確定性，歐洲股市周三(17日)收市向好，英國富時100指數收報6,253點，升10點或0.17%；法國CAC指數收報4,995點，升43點或0.88%；德國DAX指數收報12,382點，升66點或0.54%。

個股方面，英國能源公司SSE年度稅前利潤超出市場預期，股價急升8.9%。比利時零售商Colruyt上財年銷售增長低於預期，股價急跌5.18%。

國際貨幣基金組織(IMF)首席經濟學家Gita Gopinath周三再度警告，全球經濟正走向更嚴重的萎縮，惡化程度超出IMF在4月份的預期，這將會是前所未見的危機。同時，發達及新興市場經濟體預料在2020年首次陷入衰退，這將會是自大蕭條以來首次。

IMF總裁格奧爾基耶娃於周日(14日)已預告，2020年全球經濟的預測將自4月預測的萎縮3%進一步下修。

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