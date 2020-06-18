鮑威爾：相信目前美國處於復甦早期階段

美國聯儲局主席鮑威爾出席國會聽證會時表示，聯儲局的企業債購買措施，最終將會由買入企業債ETF(交易所買賣基金)，全面轉至買入個別企業的債券，認為此舉可更加支持流動性和市場功能。

鮑威爾又指，當聯儲局不需要再支持市場時，將會退出刺激性貨幣政策措施，但指目前而言，距離聯儲局認為要開始縮減資產負債表還有一段時間。他亦重申不認為負利率在美國適用，而現時亦不考慮加息。

對於美國經濟，他相信經濟處於啟動復甦的早期階段，稱美國的高儲蓄率意味着有很大的消費力，這對未來數月具有潛在利好迹象。鮑威爾又預期失業率在7月會下降，亦預料市場在7月將創造到很多就業職位。他強調現在不是擔心財政情況的時候，認為決策者提供愈多支持，經濟復甦就會更強勁。

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