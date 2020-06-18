紐約期油收挫逾1%　布油企穩40美元關

市場對供應過剩仍感憂慮，國際油價周三(17日)受壓。紐約7月期油收報每桶37.96美元，跌0.42美元或1.09%；布蘭特8月期油收報每桶40.71美元，跌0.25美元或0.61%。

石油輪出國組織(OPEC)發表報告，維持今年全球原油需求減少每日910萬桶的預測，當中第二季每日原油需求大減173萬桶。

雖然油價自低位回升顯示供求關係逐步改善，但回復疫前水平仍有一段距離，因航空和製造業今年餘下時間很可能維持受壓。不過，油組指出，連同其他盟國，即OPEC+，下半年料每日減產380萬桶，相信有助市場回穩。

報告續顯示，OPEC於5月份每日減產630萬，至2,420萬桶。市場推算，這相當於履行減產協議的84%，較部分市場人士預期的高。

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