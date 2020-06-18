美股收市：道指下挫170點 結束3連升
2020年06月18日 04:20
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(Getty Images圖片)
市場正評估經濟重啟後的復甦步伐，美股周三(17日)個別發展。道指收報26,119點，跌170點或0.65%，結束連續3日升勢；標指收報3,113點，跌11點或0.36%；納指收報9,910點，升14點或0.15%。
航空、郵輪及零售股周三表現受壓，該些板塊均最能受益於成功的經濟重啟。聯合航空、達美航空股價分別收跌2.39%和1.85%。嘉年華郵輪急挫6.51%；挪威郵輪亦下瀉8.4%。
大型科技股普遍做好，亞馬遜和Netflix分別升0.98%和2.67%；蘋果公司一度升近1%至紀錄新高，但收市微跌0.14%，報351.59美元。
美國聯儲局主席鮑威爾出席國會聽證會時表示，相信經濟處於啟動復甦的早期階段，稱美國的高儲蓄率意味着有很大的消費力，這對未來數月具有潛在利好迹象。
他又預期，失業率在7月會下降，亦預料市場在7月將創造到很多就業職位。
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