聯儲梅斯特：料美第二季經濟創史上最差表現

外媒報道，克利夫蘭聯邦儲備銀行總裁、今年在聯儲局公開市場委員會(FOMC)具有投票權的梅斯特(Loretta Mester)表示，美國第二季國內生產總值(GDP)恐將創歷史上最大的單季萎縮幅度，相信新冠肺炎疫情大部分嚴峻的影響將在季內體現出來，而經濟可能在下半年回暖，全年經濟料萎縮6%。

她憂慮指，如果疫情沒有得到控制，醫療衛生系統也被疫情所淹沒，恐怕經濟形勢將更加悲慘。

梅斯特又稱，相比經濟數據所釋出的啟示，美國就業市場實質的惡化程度可能更加糟糕，因為許多人退出勞動力市場，或者工作時長被縮短。她預期今年底失業率約為9%；至於通脹將在未來一段時間內保持在聯儲局2%的目標之下。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626